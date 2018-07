Ecstatic dance in Breda: dansfeest zonder smartphone en schoenen

BREDA - Ecstatic dance begon ooit op Hawaï en is nu ook volop in Breda te beoefenen. Mensen dansen alle stress en zorgen van zich af. We vroegen Martijn Schraven een avondje mee te doen. Klein probleempje: hij kan niet dansen.

Bij ecstatic dance komen we samen en creëren we een heilige dansruimte’, zo lees ik op de site van Devalounge ter voorbereiding op mijn eerste avond ecstatic dance. ‘We laten de zorgen van de dag achter ons om opnieuw contact te maken met ons hart en met elkaar.’

Áls ik in het verleden al eens in beweging kwam op muziek (ska, punk) kwam daar altijd enige Dutch courage (drank) aan te pas. Bij ecstatic dance wordt echter geen alcohol geschonken. Dus daar kan ik deze avond geen moed uit putten.

Ik betreed blootsvoets de zaal waar gedanst zal gaan worden. Telefoon op stil en achtergelaten in de ontvangstruimte. Ik realiseer me dat ik met meer gemak een degradatiewedstrijd kijk in een kroeg vol doorgesnoven voetbalsupporters, dan dat ik me hier aan overgeef. In de ruimte hangt een zoete, frisse geur. Dit blijkt het werk van mood booster Lerant van de Rakt, zo leer ik later. Hij zorgt met behulp van twee ventilatoren en een scala aan geuren voor een extra dimensie. Citrus, kaneel en sinaasappel als natuurlijke oppeppers aan het begin van de avond, lavendel ylang-ylang olie voor rust tegen het einde.

Eerst maar even wat te drinken pakken. Ik twijfel even tussen de twee aanwezige watertaps en kies uiteindelijk voor het water met komkommer en munt. In twee hoeken zijn kussens neergelegd. Hierop zitten een paar mensen in typische yoga-houding. Anderen kijken wat naar de dansvloer waar alvast wordt ‘ingedanst’. Het publiek is gemêleerd. De meesten dragen gemakkelijk zittende kleding en ik durf niet te gokken of iemand boekhouder, dramadocent of loodgieter is.

Knuffel

Hoewel de regel is dat er niet gesproken wordt, zijn er enkele vaste bezoekers die snel even zachtjes ‘hallo’ en ‘wat goed jullie weer te zien’ fluisteren bij binnenkomst. Fijn, denk ik, zij kennen elkaar allemaal al en ik sta hier dadelijk voor lul.

De gesproken stilte wordt alleen onderbroken bij de opening van de avond. Sophie Minne, organisator en initiatiefneemster, nodigt ons uit om een kring te vormen. Er zijn zo’n dertig aanwezigen. Het warme weer zal de opkomst iets gedrukt hebben. Gemiddeld komen er 45 tot 75 dansers.

We worden uitgenodigd om te beginnen met een moment van introspectie. Even luisteren naar je lichaam. Daarna volgen enkele oefeningen waarbij we ons door de ruimte bewegen; snel, langzaam, alleen en later ook in koppels, drietallen of nog grotere groepen. Tijdens deze openingsceremonie worden we uitgenodigd ‘contact’ met elkaar te maken. Lopend door de ruimte om op enig moment halt te houden en even interactie te hebben met diegene die op dat moment naast je staat.

Terwijl ik de eerste paar contactmomentjes afdoe met een welgemeende hand en hoofdknik, zie ik om me heen dat dit wat afstandelijk is. Twee uitgestoken armen bij het volgende contactmoment leiden tot een vriendelijke knuffel. Na een minuut of twintig, wordt er aangegeven dat er gedanst kan gaan worden.

In de introductie zijn we gewezen op een van de weinige regels van de avond: al dansend contact maken met anderen is prachtig, maar wel met respect voor elkaars ruimte. Als je denkt: nu even niet, bedank je middels het namasté-gebaar - handen in gebedshouding voor het hart, met een kleine hoofdknik of buiging.

Later op de avond realiseer ik me dat dit prettig is. Je hóeft niet met anderen bezig te zijn en je weet ook dat de ander zich niet verplicht of verveeld voelt wanneer deze met je danst. ,,Veel plezier”, zegt Sophie. Bijna alsof we op reis gaan, en misschien is het dat ook wel een beetje.

Volledig scherm © ron magielse / pix4profs

Therapeutisch

De dj van dienst, de Belgische Caroline S’Jegers, draait dance, gelardeerd met invloeden uit verschillende soorten wereldmuziek. Ik besluit me te weerhouden van elke vorm van zelfkritiek in de zin van ‘goed’ of ‘niet-goed’ dansen en ga mee in het ritme. Natuurlijk lukt dat nooit volledig. Ik blijf oog houden voor de mensen om me heen. Go with the flow, hou ik mezelf nog eens voor.

Ik denk ook aan de spreuk dance as if nobody is watching. Langzaam merk ik dat ik me vrijer ga bewegen. Dat het makkelijker wordt om me door de ruimte te bewegen. Hier en daar begin ik zelfs met anderen mee te dansen.

Ik heb ooit ergens gelezen dat oxytocine (ook wel knuffelhormoon) en endorfine niet alleen vrijkomen bij dansen, aanraking of positieve gedachten, maar ook aanstekelijk werken. Zeg maar als positieve tegenhanger van wat adrenaline en testosteron doet te midden van een groep verliezende voetbalsupporters. Dit verklaard mede het groeiend gevoel van blijheid dat zich gedurende deze avond van me meester maakt.

Op sommige ritmes weet ik simpelweg geen beweging te bedenken. ,,Dat hoort erbij”, hoor ik na afloop van verschillende bezoekers. ,,In het dagelijks leven kom je ook situaties tegen waarmee je even geen raad weet”, vult Sophie aan. Na de laatste dans, het is inmiddels bijna elf uur, worden schalen met fruit en groenten neergezet voor eenieder.

,,Dansen is altijd al mijn ding geweest”, zegt Sophie Minne. ,,Zodra ik muziek hoor, wil ik dansen. Dat was als kind al zo.” Door het dansen raak je aan de kern van jezelf, zo vertelt ze. ,,Het is geen echte therapie, maar werkt wel therapeutisch.”

Ik denk te begrijpen wat ze bedoeld. Ik voel me in elk geval kiplekker en heb gedurende de avond niet alleen schroom, maar ook alle stress van de afgelopen week van me afgeworpen.