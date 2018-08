Ecologisch puzzelen met de boswachter in het Mastbos

Voor boswachter Floris Hoefakker kent het Mastbos maar weinig geheimen. Niet alleen heeft hij aan een half blad genoeg om een boom te herkennen, ook de meeste bewoners kent Hoefakker bij naam. Samen met een aantal collega's bereidde hij onlangs de velling voor. Deze werkzaamheden worden ieder jaar uitgevoerd en zijn bedoeld om het bos vitaal te houden. ,,Misschien is het beter om een populatie hagedissen in het bos te verplaatsen naar een plek met meer licht", geeft Hoefakker als voorbeeld. Voor dergelijke verhuizingen worden dan speciale passages aangelegd zonder hoge bomen. En goed voorbeeld hiervan is het Mastenlaantje.

Blauwe stip

Tijdens de velling krijgen sommige bomen ook een stip opgespoten. Oranje betekent kappen en bomen met een blauwe stip krijgen een vip-behandeling. Soms gaat hier een discussie tussen de boswachters aan vooraf. Zo herinnert Hoefakker zich een Amerikaanse eik op een hoekpunt. ,,Het is een soort die je eigenlijk niet in je bos wilt hebben. Het is dan mijn taak om uit te leggen dat die boom recreatieve waarde heeft voor de bezoekers." De Amerikaanse eik is namelijk een uitheemse soort die schitterend mooi verkleurt in de herfst, maar zonder bosbeheer het hele Mastbos zou overnemen. Niet alleen heeft deze boom een enorme schaduwkap, de vallende bladeren van de Amerikaanse eik verzuren ook nog eens de bodem.

Op de vraag of Hoefakker nog bijzondere dingen is tegengekomen tijdens de laatste inspectieronde, moet hij glimlachen. ,,Je komt als boswachter altijd verrassingen tegen. Grote mierennesten, vossenburchten of roofvogels. Ook dat wordt gelijk in kaart gebracht."

Eindfase

De grootste uitdaging voor de toekomst zijn volgens de boswachter delen van het bos die al redelijk in hun eindfase zitten. Deze stukken laten staan betekent volgens hem niets minder dan een pauze-stop voor een gedeelte van het bos. Vellen geeft daarentegen meer licht en lucht, maar verandert ook het aanzien van bos ingrijpend. Zo blijkt het Mastbos toch vooral een ecologische puzzel te zijn die nooit af is.