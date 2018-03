Echtgenoot van Ingrid uit Wernhout verdacht van moord of doodslag

Wernhout - Justitie verdenkt Herman M. (47) van moord of doodslag op zijn echtgenote Ingrid (46) in hun woning in Wernhout. De zondag aangehouden vrachtwagenchauffeur blijft op last van de rechter-commissaris voorlopig in de cel.

Schok

Het slachtoffer is volgens de politie afgelopen weekeinde 'door een misdrijf om het leven' gekomen in de bungalow van het gezin aan de Julianalaan. Dat was een grote schok in de kleine gemeenschap van het grensdorp, waar iedereen elkaar kent. In Wernhout staat de familie M. - vader, moeder, zoon en dochter die naar de middelbare school gaan - niet bekend als probleemgezin. Ook over de verhouding tussen de man en vrouw waren voor zover bekend geen verontrustende signalen.

Raadsel

De verdachte werd meteen na de ontdekking van het slachtoffer aangehouden. Sommige buurtgenoten zeggen rond twee uur knallen te hebben gehoord. Maar wat in de nacht van zaterdag op zondag - toen de zomertijd inging - precies is voorgevallen in de vrijstaande woning, blijft voor de buitenwereld een raadsel. De politie zegt niks over mogelijke toedracht en motief. Ook de advocaat van de verdachte vertelt er niks over omdat zijn cliënt in alle beperkingen vastzit. Het is evenmin bekend of de verdachte heeft bekend of juist niet.

Alarm

Duidelijk is dat net na drie uur 's nachts alarm werd geslagen en dat de politie snel poolshoogte is gaan nemen in de woning. Wie de melding deed, vertelt de politie niet. Een traumahelikopter keerde onverrichter zake terug. Rechercheurs hebben dagenlang het complete huis en naast omgeving uitgekamd. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.

Verslagenheid