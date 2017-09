Echte NAC-fan Menno Bouhuijzen eerste e-sporter NAC

Of nou ja, niet helemaal: ieder speelde tegen Bryan Hessing, fulltime e-sporter bij Heracles. Ieder werd geïnterviewd door NAC-fansite B-Side Rats, op NAC-kennis. Ieder werd gewikt en gewogen op proeve van bekwaamheid: affiniteit met NAC. De wedstrijden werden gespeeld voor een ware tribune. De winnaar werd Menno Bouhuijzen. De 21-jarige Bredanaar vertegenwoordigt NAC in ieder geval het komend jaar.

Koppig

Zijn potje tegen Hessing verloor hij met 3-2, maar wel na een 0-2 voorsprong. Hessing verwonderde zich erover dat Bouhuijzen diens tactiek niet aanpaste. ,,Wat dat betreft ben ik wat koppig. Het ging toch goed, waarom zou ik aanpassen?”, glimlacht Bouhuijzen.

Hessing: da’s geen kleintje in dit wereldje. Op wereldniveau zit hij bij de top 100. ,,Nu Armenteros bij Heracles weg is, ben ik waarschijnlijk de bekendste Heraclied van Almelo”, legt hij uit. In ieder geval op Instagram, maar toch ook op straat. Hij is fulltime in dienst van Heracles, om de vertaalslag te vertegenwoordigen tussen voetbalclub Heracles en de jeugd.

,,Dus we gaan basisscholen af. Dat werkt, er is veel enthousiasme en dat komt ten goede van de club.” Hessing bleek onder de indruk van Bouhuijzen, want hij vond hem zijn sterkste tegenstander. ,,Da’s een mooi compliment”, aldus Bouhuijsen.

Gevoelig onderwerp

Bij NAC zelf weten ze dat ook dit onderwerp gevoelig ligt bij de achterban. Een e-sporter: wat heeft dat met NAC te maken? Maar de Eredivisie CV (ECV) verplicht alle eredivisieclubs. ,,Buiten dat we het moeten: we willen het op de NAC-manier doen. Ik weet het: het is nieuw, het is onbekend, maar wij proberen dat soort nieuwigheden wel op een NAC-manier te vertalen. Ik denk dat we daar met Menno echt in geslaagd zijn”, vertelt Saeijs.