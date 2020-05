‘Echt balen dat het corso door corona niet doorgaat’

jong in...Wernhout is volgens Steffie Verhaard een gezellig dorp waar iedereen elkaar kent, maar waar voor jongeren niet zoveel te doen is. Gelukkig is er de voetbalclub, waar af en toe gezellige feestjes zijn. Sinds kort mag ze er weer trainen. ,,Behalve partijen spelen, kunnen we veel oefeningen doen.’’

Ben je blij dat je weer kunt voetballen?

,,Ja ik heb het echt gemist. Ik zit in een leuk meisjesteam bij VV Wernhout, waar ik nu bijna ­zeven jaar voetbal. Sinds vorige week mogen we eindelijk weer trainen. Afstand houden voelt helemaal niet zo raar.’’

Paspoort Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Steffi Verhaard uit Wernhout. Naam: Steffi Verhaard (16)

Woont met: vader Patrick, moeder Wilma en zus Kelly

Huisdieren: honden Dora en Boots

School: 4 havo 4 op de KSE in Etten-Leur

Hobby’s: voetballen, skiën, met vriendinnen afspreken en uitgaan

Bijbaantje: vakkenvuller bij Dirk van den Broek

Verliefd: ja

Wernhout grenst aan België. Merk je goed dat die grens nu gesloten is door corona?

,,We gaan eigenlijk alleen de grens over om te tanken en om de snelweg op te gaan, maar dat kan nu niet, natuurlijk. Ik snap dat het goed is, maar het is wel onhandig. We moeten nu helemaal naar Breda rijden om de snelweg op te kunnen.’’

Hoe zou je Wernhout omschrijven?

,,Als een heel klein dorp. Iedereen kent elkaar hier wel, het is best een gesloten groep. De meesten die ik ken wonen er al heel hun leven. Er is niet veel te doen, daarom ga ik liever naar Zundert of Etten-Leur, waar ik op school zit.’’

Wat mist Wernhout vooral?

,,Een supermarkt! Maar die komt er nu, dus dat is wel fijn. Er zou vooral ook wat meer voor jongeren mogen komen. Af en toe wordt er iets bij de voetbal georganiseerd, maar dat is alleen leuk als je bij de voetbal hoort. Iets om uit te gaan in het dorp, lijkt mij dus wel leuk. Er zijn wel cafés, maar die zijn meer voor oudere mensen. Als jongere moet je best ver weg om uit te gaan.’’

Waar ga je uit?

,,Meestal in Achtmaal, Zundert of Hoogstraten. Daar gaan de meeste mensen van mijn school naartoe. In Hoogstraten is een grotere discotheek met een zaal waar ze vooral nieuwe en feestmuziek draaien. In Zundert en Achtmaal zijn het meer cafés. Het is hier wat ‘boerser’, maar ook heel gezellig.’’

Heb je daar je vriendje ontmoet?

,,Ik ken hem via een vriend van mij uit Zundert, maar ik zit ook bij hem op school. Het is officieel nog geen relatie, hoor; ik denk dat hij nog op het juiste moment wacht om het te vragen. Hij woont in Etten-Leur, maar we zorgen wel dat we elkaar één of twee keer per week zien.’’

Mis je school?

,,Ja, alle lessen zijn nu online. Dat is een stuk minder motiverend, een heel ander gevoel. Ik ga liever gewoon naar school, veel gezelliger.’’

Ook het bloemencorso gaat door corona niet door. Vind je dat jammer?

,,Ja, daar baal ik echt van, want ik kijk daar al het hele jaar naar uit. Kijken naar de corsowagens en achteraf feesten vind ik heel erg leuk. Ik help bij Buurtschap Wernhout. Het begint met kranten en papier op de wagen plakken en dan het laatste weekend bloemen prikken. Het corso is er al zolang ik me kan herinneren. Het is een soort competitie, maar iedereen mag elkaar heel erg.’’