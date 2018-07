E19 Breda richting Antwerpen weer open na ongeval met twee vrachtwagens

Motorclub Breda boos op politie na arrestatie vanwege schietpar­tij: 'Deze man is alweer weg bij ons'

8:11 BREDA - De 42-jarige man die dinsdag in Oosterhout werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een moordpoging in België, is helemaal geen lid van motorclub Kings Syndicate, zoals de politie beweert. Dat zegt althans de advocaat van de motorclub, Menno Buntsma, tegen BN DeStem. Hij spreekt van een hetze tegen de motorclub. ,,Het imago van Kings Syndicate wordt onnodig beschadigd."