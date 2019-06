‘E-veld Terheijden wordt groene voorbeeldwijk van de toekomst’

De laatste maanden is er door verschillende partijen gewerkt om de plannen rond het E-veld concreet te maken. ,,We hebben gezocht naar een plan dat groen is, verschillende woningtypes bevat, duurzaam is en ruimte geeft aan bewoners om het groen samen in te richten en te gebruiken. Hiervoor hebben we onder meer ook TEC, Kiemkracht en Duurzaam Drimmelen benaderd ”, aldus wethouder Jan-Willem Stoop.