E-scooter gesloopt in Breda? Trek dan je portemonnee maar

Hotel Mastbosch gooit onveilig parkeerter­rein 's avonds op slot na ‘broodnodi­ge’ uitbrei­ding

15 juli BREDA - Hotel Mastbosch in Breda mag uitbreiden van 47 naar 100 kamers. Nu de Raad van State akkoord is, wil eigenaar Peter Werther snel aan de slag. Ook de parkeerplaats in het Mastbos krijgt een face-lift en gaat 's avonds en 's nachts dicht.