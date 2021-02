Dwight trapte een autoruit in: ‘Ik héb al een straf: Ik heb een relatie, maar kan niet praten over wat ik belangrijk vind’

Die avondklok kan er ook nog wel bij: ‘Maar kan het over iets anders dan corona gaan?’

6 februari BREDA - De coronacrisis heeft een flinke impact op het leven van jongeren. Hoe komen zij hun tijd door, nu er ook nog eens een avondklok is? En wat als deze verlengd wordt? En die rellende jongeren die tóch de straat op gaan, zijn hun acties vooral te verafschuwen of is er ook begrip? Een gesprek met Frederique (20), Samuel (20), Malak (19), Iza, (22), Tyrza (19) en Betul (17): zes jongeren uit Breda.