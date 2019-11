Duurzame tassen van bouwafval

De presentatie van deze duurzame rugzakken was woensdag op de Stek in Breda, waar Boeren haar eigen atelier heeft. Dit bouwwerk, genaamd Ephemeral Road, was onderdeel van een tentoonstelling in juli. Ephemeral Road bestond uit een aantal bogen die een pad in het bos vormde. ,,Het enige bewijs van het bouwwerk zijn de voetstappen en sporen van mensen die onder de bogen door hebben gewandeld", zegt Van der Horst.

Deze bogen zijn gebouwd met bierkratjes, bannerdoeken en spanbanden. Na het afbreken zijn de bierkratjes netjes teruggebracht naar de supermarkt, de spanbanden en het bannerdoek heeft Boeren gebruikt om de rugzakken te maken. Zo is er geen afval, alles is hergebruikt. ,,Ik heb iets gedaan met elk stukje materiaal wat ik kon krijgen, zodat er niks overbleef”, zegt Boeren.

,,We zijn met de gedachte ‘geen afval‘ gaan bouwen. In plaats van achteraf te bedenken wat we nog kunnen hergebruiken, hebben we van te voren bedacht wat we er mee kunnen doen”, zegt Van der Horst. Deze duurzame gedachte leest elke koper. In elke tas zit een velletje vastgemaakt waar heel het verhaal opstaat. ,,Ik wil dat mensen weten waar hun tas vandaan komt. Het is niet zomaar een bannertas”, zegt Boeren.

Deze bannertas bestaat uit drie dingen: het bannerdoek, de spanbanden en garen. Er zit geen rits of magneet in. ,,Het is een oproltas, daar heb je maar weinig voor nodig. De spanband is ook gelijk de sluiting. Je rolt de spanband in het bovenste deel van de rugzak om hem dicht te doen. Door het gewicht van de inhoud blijft de tas opgerold en dus dicht”, zegt de modeontwerpster.

Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed is ook aanwezig. ,,Ik vind het een ontzettend gaaf project. Normaal kijk je achteraf wat je met het afval kunt doen, maar jullie dachten er vooraf al over na", zegt De Beer. ,,Met project 1 hebben jullie project 2 gemaakt.”