Duurzame doorgeeftrofee voor Breda Maakt Mij Blij!

Verkeer en hoogbouw grootste drempels voor nieuwe megawijk Beeks Buiten

5 februari PRINSENBEEK - Kunnen de wegen in en rond Prinsenbeek nóg meer verkeer aan? Het is één van de belangrijkste vragen die meespelen in het haalbaarheidstraject voor nieuwbouwwijk Beeks Buiten. De ontwikkelaars hebben hun bevindingen om de wijk te kunnen bouwen bij de gemeente Breda neergelegd. Voor de zomer wordt duidelijk of Beeks Buiten kans van slagen heeft.