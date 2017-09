Duurzaamheid belangrijk voor Breda Barst: 'Zoveel mogelijk groene stroom'

Quote Onze ambities zijn hoog, maar daar kleeft natuurlijk ook een kostenplaatje aan. Linda Roovers Het laatste popfestival van het zomerseizoen vindt plaats in een openbaar park met grillige contouren. Voor de organisatie ligt daar de uitdaging om het festivalterrein aan het park aan te passen. ,,Het park is het decor van ons festival. Op iedere andere locatie zou Breda Barst een compleet andere uitstraling hebben. Het is het wel lastig dat het terrein niet vlak is. We plaatsen veel rijplaten om het gras zoveel mogelijk te sparen. We hebben in al die jaren veel ervaring op gedaan het park zo goed mogelijk te gebruiken en te sparen", aldus Linda Roovers, PR-medewerker van Breda Barst.

Stroomplan

Het nastreven van duurzaamheid uit zich volgens Linda in verschillende zaken. ,,Dat begint met simpele zaken als het afval gescheiden aanbieden. In 2015 hebben we ons stroomplan herzien. We gebruiken minder dieselaggregaten en dat heeft geresulteerd in veel minder CO2-uitstoot. We werken zoveel mogelijk met groene stroom, via de stroompunten in het park die door de gemeente zijn aangelegd. Daarnaast gebruiken we dit jaar dus ook meer LED verlichting waardoor het stroomverbruik omlaag gaat." De organisatie probeert ieder jaar stappen te zetten. Linda: ,,Onze ambities zijn hoog, maar daar kleeft natuurlijk ook een kostenplaatje aan."

Volledig scherm Bezoekers van alle leeftijden en allerlei pluimage komen op het gratis festival af. Ze genieten, zoals hier van het optreden van De Staat. © Joyce van Belkom

Herbruik

Investeren doet Breda Barst ook in voorlichting. De leveranciers worden zoveel mogelijk gestimuleerd duurzaam te denken en het publiek wordt geadviseerd te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar het vlakbij het Centraal Station gelegen festival te komen. Maar er gebeurt nog zoveel meer, volgens Linda. ,,We gebruiken gerecycled materiaal voor bijvoorbeeld ons drukwerk en de T-shirts van de crew, en we hergebruiken het decor zoveel mogelijk. Onze cateraars vragen we biologische producten te gebruiken en restvoorraden tot een minimum te beperken. Datgene wat toch overblijft, bieden we aan bij de lokale voedselbank."

Ecobarst

Uiteraard heeft Breda Barst ook een beker recycle systeem. In ruil voor 30 bekers krijg je als bezoeker een beloning. ,,Dat zorgt ervoor dat het park ook tijdens het festival redelijk schoon blijft en wij al die bekers gescheiden kunnen aanleveren. Volgend jaar willen we beginnen met Ecobarst. Verschillende lokale, duurzame projecten krijgen dan een podium. Zo proberen we niet alleen onze impact op het milieu zo klein mogelijk te maken, maar hopen we ook dat ons publiek kennis maakt met andere lokale, duurzame projecten."