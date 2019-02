Duurste biertje kost tijdens carnaval €2,70, grote verschillen in drankprijzen

Met name in de grotere plaatsen zijn mensen meer kwijt voor een drankje, zo blijkt uit een steekproef van deze krant. Onder andere in Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom en Steenbergen zijn mensen duurder uit. Een bon of munt kost gemiddeld 10 cent meer. In Tilburg is de prijs voor een Kruikenmunt gelijk gebleven. Ook dit jaar betalen de carnavalvierders daar 2,60 euro. Den Bosch en Eindhoven kennen geen gezamenlijke munt. Daar heeft iedere kroeg gewoon zijn eigen munt of je betaalt cash.