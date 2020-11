Dure zorg, CSM-miljoenen en enorme woningbouwopgave: Breda vreest crisis in slow-motion

BREDA - Angst voor tegenvallers. Dat is waar het donderdag 12 november vooral over gaat, tijdens het debat in de gemeenteraad van Breda over de Begroting 2021. Want alle mooie plannen ten spijt, de coronacrisis hangt als een duistere wolk boven de schatkist.