Dure techniek valt politiek Zundert rauw op het dak

ZUNDERT- Hoewel het gemeentehuis op de Markt in Zundert momenteel voor 2,7 miljoen euro wordt verbouwd, is er nog eens 82.000 euro nodig voor een nieuw audiovisueel systeem. De Zundertse politiek heeft daar moeite mee.

Het onderwerp kwam dinsdagavond aan de orde tijdens de Ronde-vergadering. Het gemeentehuis krijgt een nieuwe multifunctionele vergaderzaal op de eerste verdieping. Een zaal waar de gemeenteraad vergadert en die goede audiovisuele apparatuur behoeft.

LCD-schermen en microfoons

Zo zijn er microfoons nodig, LCD-schermen, speakers enzovoort. En niet alleen op de eerste verdieping. Ook op de begane grond moeten, als het druk is, vergaderingen kunnen worden gevolgd. Dat vergt ook daar beeldschermen en dergelijke.

Eén en ander kost 82.000 euro. Een bedrag waar de Zundertse politieke partijen moeite mee hebben.

Bezuinigingen

Want hoe is richting de inwoners te verkopen dat er 2,7 miljoen is uitgetrokken voor de verbouwing van het gemeentehuis en in dat bedrag geen rekening is gehouden met de techniek? En dat in een tijd dat Zundert het financieel niet breed heeft en er bij de behandeling van de begroting dubbeltjes werden omgedraaid om geld vrij te maken voor belangrijke plannen?

Bovendien, zo stelden verschillende politieke partijen: ,,Wie zegt ons dat de offertes kloppen?” Lauran Geus (VVD) wees erop dat hij googlend bijvoorbeeld al snel een veel goedkopere 75 inch-monitor had gevonden dan wordt voorgesteld in de offerte van Mister AV.

Verraste burgemeester

Ook burgemeester Leny Poppe-de Looff merkte op dat zij aanvankelijk verrast was door de extra uitgave, maar dat ze zich had laten overtuigen dat de investering nodig is.

Er was gedacht dat bepaalde techniek, zoals de microfoons, niet hoefde te worden vervangen. Maar, en die ervaring delen de raadsleden, de microfoons zijn gammel. Er is een nieuwe installatie nodig.

Niet overtuigd

Navraag bij andere gemeenten als Drimmelen wees uit dat waar nu voor is gekozen een uiterst goed integraal systeem is dat ook nog eens prima wordt onderhouden en waar een 24/7 helpdesk aan is verbonden.