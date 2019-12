Dure Bredase kerstboom is volgens maker ‘meer dan een boom’, politiek schrikt van kosten

BREDA - De politiek in Breda is ‘geschrokken’ van de kosten van de kerstboom op de Grote Markt. Volgens de maker is het echter niet zomaar een boom maar ‘een attractie'.

De fracties van de SP, VVD en Breda '97 hebben opheldering aan het Bredase stadsbestuur gevraagd over de kosten van de kerstboom op de Grote Markt. Woensdagochtend berichtte deze krant dat de boom naar verluidt gemiddeld zo'n 100.000 euro per jaar kost. “Daar zijn onze fracties van geschrokken", stellen raadsleden van de partijen.

Dirk Uijl (SP), Eddie Förster (VVD) en Jos van Etten (B97) stellen daarom diverse vragen aan het college van B en W. Ze willen onder meer weten wat de boom precies kost, hoe het contract tot stand is gekomen en wat het college van de kosten vindt.

Ook leggen ze een relatie met de dorpen en de wijken van de gemeente. SP’er Uijl zegt in een toelichting dat daar amper of geen geld heen gaat voor kerstevenementen: “Breda lijkt voor dit college op te houden bij de singels".

Stalen constructie

De betreffende kerstboom - die een feite een grote stalen constructie is met kunsttakken - staat van 21 december tot en met 1 januari op de Grote Markt en maakt deel uit van het evenement Betoverend Breda, dat door Breda Marketing voor de tweede keer wordt georganiseerd. Vorig jaar stond de boom er voor het eerst. De organisatie wil geen inzicht in de kosten geven.

Subsidie

Het college liet woensdagmiddag desgevraagd weten dat Betoverend Breda dit jaar 100.000 euro subsidie krijgt. Dat is de helft van vorig jaar. Hoeveel daarvan opgaat aan de boom is niet bekend. Naar verluidt zou de boom in 2018 ruim een ton hebben gekost en vallen de kosten dit jaar lager uit.

Duidelijk is wel dat Breda Marketing weinig geld over heeft om extra zaken te organiseren. Zo kan de ijsbaan op de Grote Markt alleen gelegd worden omdat het Ondernemersfonds dit jaar 85.000 euro in het evenement steekt. Verder is er dit jaar geen kerstmarkt en is de duur van het evenement met de helft ingekort.

‘Dit is een attractie’

Tot voor enkele jaren bouwde Bert van Leijsen uit Strijbeek de boom op de Grote Mark. Die bestond uit 41 kleinere kerstbomen. De kosten bedroegen toen 15.000 euro. De huidige boom wordt geleverd door Fraai Projecten uit Oosterhout. “Niks ten nadele van de oude boom, maar die kun je niet echt vergelijken met wat wij leveren. Dit is veel meer dan een boom, het is eerder een attractie,” zegt Fraai-directeur Gerben van Raak.

Fraai bouwt kerstbomen door het hele land, zoals afgelopen weken bij New Babylon in Den Haag en de Zuidas in Amsterdam. Van Raak vindt het jammer als de Bredase creatie nu in een negatief daglicht komt te staan. “We zijn er heel trots op. Toen wij de opdracht kregen, zijn we op zoek gegaan naar een mooie sprekende kerstboom. We zijn daarbij geïnspireerd door de boom bij Galeries Lafayette in Parijs.”

Careltje

De elf meter hoge boom bestaat uit een stalen constructie met kunsttakken. Hij kan bewegen en er zit techniek in op het gebied van licht- en audio. Daarmee kan onder meer het verhaal verteld worden over de Bredase historie door mascotte Careltje. Het opbouwen alleen al kost twee dagen. “Dan staat er ook echt iets iconisch, waarmee aan een traditie gewerkt kan worden.”

Hoeveel de boom kost, wil ook Van Raak niet vertellen. Wel zegt hij dat zijn bedrijf de eigenaar is en dat Breda Marketing de boom voor drie jaar huurt. “Daarna moeten we kijken wat we er mee doen.”

Hoger plan