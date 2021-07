Duo versneed en verkocht coke met logo van El Chapo vanaf kampje in Breda: drie jaar cel

Bekende influencer zegt sorry na verwarring rondom post over ‘feest zonder coronare­gels’: ‘Dit was niet mijn bedoeling’

20 juli BREDA - De Nederlandse influencer Tesx heeft haar excuses aangeboden nadat er verwarring ontstond rondom een post van haar over een feestje in Breda. Ze riep op om kaarten te kopen voor een feest waar een aantal coronaregels niet zouden gelden. ‘Lekker normaal zoals het hoort.’ De organisator is er niet blij mee. Er gelden namelijk wel degelijk regels.