Duo aangehouden voor vuurwapenvondst in woning Baarle-Nassau

Vloekende vechters­baas (54) dreigt agenten 'kapot te schieten' in Breda

14:23 BREDA - De politie had zondagnacht de handen vol aan een 54-jarige man die bij een woning aan de Heuvel in Breda bewoners aan het lastigvallen was. De verdachte, een bekende van de politie, bedreigde de agenten met de dood en daagde hen uit om te vechten. Hij is aangehouden en in een cel gezet.