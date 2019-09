Dun Vuilen ’Oek fietst langs ‘Onderwereld van Breda’ voor het goede doel

Wat is Dun Vuilen ‘Oek?

Van Bel: “Zeker in het begin bestond de club uit mensen die naar carnaval roken. Oud-prinsen, -baronnen, bestuursleden. We zijn begonnen dankzij de paters Terrepetijn en Sjaggerijn, die in ons stamcafé ’t Voske op de Grote Markt Bredaose les gaven. Als wij reageerden op iets pikants, dan antwoordden de paoters: ‘Daor hedde dun vuilen ’oek weer.’ Zo is het gekomen. En besloten wij een gezelligheidsvereniging op te richten met maximaal 44 leden. 4 x 11.”

Jullie houden benefietacties. Zijn jullie een soort van serviceclub?

Van Bel. “Absoluut niet. Wel hebben we twee keer per jaar een projectje, waarbij het goede doel liefst ook enigszins naar carnaval ruikt. Dat laatste begint overigens steeds moeilijker te worden. We vinden het niet leuk om gewoon wat geld te lappen en dat te schenken, we verpakken het in een ludieke actie. Grote doel is dat we na afloop onszelf in de kroeg kunnen belonen. We zijn gewoon excuustruusen.”

Dit keer gaat de opbrengst naar Stichting Zorgmarkt Breda. Waar staat die voor?

Pleur: “Die helpt ouders van kinderen met een beperking, die tegen allerlei vormen van regelgeving aanlopen. Ze kunnen er terecht voor informatie over de mogelijkheden van hulp, subsidie en begeleiding. Op 7 oktober houdt Zorgmarkt een echte markt, waar voorlichting wordt gegeven.”

‘Beleef de onderwereld van Breda’. Dat klinkt spannend. Wat staat de deelnemers te wachten?

Van Bel: “Tijdens de fietstocht zijn er een aantal bezoeken waar aanschouwelijk gemaakt wordt hoe de onderwereld van Breda eruit ziet en zag. We zouden Dun Vuilen ’Oek niet zijn als we daar geen carnavaleske twist aan zouden geven. Illegaal stoken, hoererij, dieven en zakkenrollers. Dat wordt onder meer uitgebeeld.”

Kunnen jullie dit thema wel maken in deze tijden van ondermijning, drugslabs en grof geweld?

Pleur: “We haken niet in op de actualiteit, we zijn absoluut niet van plan om burgemeester Depla onderuit te halen. We hebben het over criminaliteit in het algemeen. Met een vette knipoog.”

Fietstocht ‘Beleef de onderwereld van Breda’, zondag 29 september. Inschrijving: 25 euro, inclusief barbecue. Aanvang 12.00 bij café Boerke Verschuren. Aanmelden via: info@vuilenoek.nl