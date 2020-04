Dun Bart trekt alles uit de kast om bewoners van De Blauwe Kamer beetje vermaak te bieden

BREDA - De bewoners en medewerkers van de Blauwe Kamer in Breda zijn vrijdagochtend verrast op een optreden van Dun Bart (Bart Borghouts) uit Ulvenhout, die met muziek langs de ramen ging om een beetje verlichting te brengen in deze coronatijd. Er staan nog tal van acties op het programma.

,,We mogen van geluk spreken dat we dit mogen en kunnen doen”, aldus Borghouts, een van de velen die een activiteit aanboden. Een oproep van De Blauwe Kamer, waar ruim honderd visueel en verstandelijk beperkte mensen wonen, leidde vorige week tot een stortvloed van wel zeventig reacties.

Schrijnend

Directeur Erik van Ginhoven sloeg alarm omdat De Blauwe Kamer aan de Galderseweg op slot zit vanwege de coronacrisis. Bezoek mag er niet meer komen en de dagbesteding is weggevallen. Een schrijnende situatie.

Martijn Gort van de Blauwe Kamer: ,,We zorgen er bij alle acties voor dat het op gepaste afstand is. Dat kan ook mooi, omdat we verschillende hofjes hebben waar de woningen omheen staan. Middenin zo’n hofje kan iedereen je goed horen en waar mogelijk zien en kun je tegelijkertijd minimaal 1,5 meter afstand houden.”

Groot succes

Ronald Krijnen, die de acties op De Blauwe Kamer coördineert, spreekt van een ‘groot succes’. ,,Nu iedereen op de woongroep blijft en alles zich daar afspeelt, breekt zo’n activiteit ook wel lekker de dag. Even een stukje muziek of iemand die wat komt vertellen, dat vinden ze hartstikke leuk. Het geeft een positieve lading aan de dag. Ik moest van de medewerkers doorgeven dat ze iedereen heel hartelijk willen bedanken voor de reacties en steun die ze krijgen in deze moeilijke tijd.”

Nog coronavrij

Van Ginhoven laat weten dat De Blauwe Kamer ‘gelukkig’ nog steeds coronavrij is en dat er weinig onrust heerst onder het personeel. ,,Daar zijn we blij mee, want we hebben elkaar hard nodig natuurlijk. De situatie dat er geen bezoek mag komen voor cliënten blijft wel lastig, voor zowel de cliënten zelf als hun familie en netwerk. We geven de dagbesteding nu op de woongroepen. De activiteiten zijn een zeer welkome afwisseling voor bewoners, maar zeker ook voor het personeel.”

Met dank aan Vak G

Zo stond er op Eerste Paasdag een poffertjeskraam (‘Met dank aan Vak G van NAC’), was er een optreden van Liesbeth van Vugt met een draaiorgeltje, stond er een viskraam en staat er nog veel meer op de rol, van een camper met pannenkoeken (dit weekeinde), een ijscocar en er komt ook een kok langs voor een lekkere maaltijd.

Krijnen: ,,We hebben alle acties zo goed mogelijk over de komende weken verdeeld. Wat ons vooral opvalt is de binding met de Bredanaars en de omgeving. We krijgen heel veel positieve reacties. Dat Stichting Vak G bijvoorbeeld die poffertjeskraam en een zanger (Evert van Huygevoort, red.) heeft geregeld. We hebben ook Jan van Rijckevorsel van PodAa (www.podaa.nl, red), die kwam al iedere week bij onze bewoners muziekles geven, maar nu doet hij dat iedere middag online voor ons en andere zorgorganisaties.”