Dumpert-video met levensgevaarlijke capriolen bij Breda kost man uit Eindhoven rijbewijs

Primeur voor Breda: drukteme­ter moet volksop­loop woonboule­vard voorkomen

14:03 BREDA - Woonboulevard Breda lanceert een ‘slimme druktemeter’ om de bezoekersstromen beter te reguleren en files en onveilige toestanden te voorkomen. Ze zijn daarmee, claimt de boulevard, de eerste in het land. Camera's registreren het aantal inkomende en uitgaande auto's, op de site is te zien of de code groen, oranje of rood van kracht is.