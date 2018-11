Dump Company: de eerste winkel op Molenzicht

Het is een mijlpaal die in stilte is geslagen. De opening van de Dump Company deze donderdag. De zaak die tot voor kort was gevestigd in de Zundertse Katerstraat. Maar daar na negen jaar volledig uit zijn voegen barstte. Markveld: ,,Niet alleen stond de winkel bomvol, ons vintage legermateriaal, de camping- en verhuurattributen, de kisten, alles was verspreid over meerdere panden opgeslagen.”