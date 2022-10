Duizenden lopers zondag bij Bredase Singelloop: alles wat je moet weten over deze 35ste editie

De binnenstad afgesloten

De centrum van Breda is zondagochtend tussen 7 en 18 uur niet of nauwelijks bereikbaar voor voertuigen. Vanaf 6 uur begint de organisatie van de Singelloop met het plaatsen van afzettingen, allereerst ter hoogte van de Claudius Prinsenlaan.

Om uiterlijk 10 uur is de afzetting compleet; tot die tijd kunnen bewoners en ondernemers de binnenstad nog per auto verlaten via de Lunetstraat of de J.F. Kennedylaan. Vanaf 10.15 uur zijn ook deze kruispunten afgesloten. Na 18 uur is het stadscentrum weer normaal bereikbaar.

Parkeren van auto en fiets

Deelnemers en toeschouwers die met de auto komen, kunnen de parkeerborden langs de uitvalswegen volgen naar diverse parkeerplaatsen buiten het centrum.

Onder meer terreinen bij BUas aan de Mgr. Hopmansstraat, bij Curio aan de Wilhelminasingel en bij Avans Hogeschool aan de Molengracht zijn beschikbaar en op loopafstand van de start. In alle wijken in en rondom het stadscentrum is betaald parkeren ingevoerd, dus wie zijn auto zomaar ergens plaatst, loopt het risico op een boete.

Voor (brom)fietsers zijn de stallingen aan het Turfschip, de Oude Vest en de Nieuwstraat vanaf 9 uur geopend. De fietsenstallingen aan de Concordiastraat en de Haven openen om 11 uur.

Inschrijven en startnummers ophalen

Wie zondagochtend wakker wordt en alsnog graag wil meedoen met een - of meerdere - afstanden van de Bredase Singelloop, kan zich tot een kwartier voor de start van een afstand inschrijven bij het stadskantoor. Op die locatie kunnen ook deelnemers die nog geen startnummer hebben, deze ophalen.

Spullen veilig opbergen

Deelnemers van de Bredase Singelloop kunnen hun (kostbare) spullen opbergen in een kluisje, groot genoeg voor een tas met kleding. Tegen een vergoeding van 2 euro krijgen zij een kluisnummer en een pincode. De kluisjes zijn te vinden in de ontvangsthal van de Rabobank aan het Kloosterplein. Deze locatie is zowel dicht bij de start als de finish.

Omkleden, douchen en masseren

Deelnemers die zich voor de wedstrijd nog moeten omkleden, kunnen terecht in het gebouw van Revant aan de Brabantlaan 1. Vanaf daar is het een paar minuten wandelen naar de start. Na afloop zijn lopers op deze locatie ook welkom om te douchen. Er zijn tevens sportmasseurs aanwezig die de vermoeidheid en stijfheid uit de spieren kunnen masseren.

Bij hoge nood

Naast de toiletten bij de omkleed- en douchefaciliteiten staan er tijdelijke toiletten bij het startgebied, achter de Rabobank, bereikbaar via de Kloosterlaan. Ook op het Kasteelplein zijn tijdelijke toiletten te vinden.

Uitzwaaien

Wie de deelnemers voor vertrek succes wil wensen, kan de hele dag terecht op de Claudius Prinsenlaan, ter hoogte van het Chassé Theater. Daar zijn de startvakken uitgezet en klinken de startschoten voor de verschillende onderdelen. Daar ziet het publiek de deelnemers richting Kloosterplein vertrekken.

Nieuwkomer

Het Bredase hardloopfeestje trapt zondagochtend om 10.45 uur af met een splinternieuw onderdeel: Walking & Wheeling. Dit element - waarvoor een route van 5 kilometer is uitgezet - biedt iedereen de kans onderdeel te zijn van het Bredase sportfestijn, ook niet-hardlopers.

Aan de start verschijnen wandelaars, nordic walkers, rolstoelers en deelnemers die er geen wedstrijd van willen maken. Want bij dit onderdeel worden geen chips uitgedeeld om tijden te registreren.

Prestatielopen

Vanaf 11uur gaan de eerste prestatielopers van start. De 5 kilometer staat als eerste op het programma. In drie groepen (11.00, 11.16 en 11.32 uur) vertrekken de lopers voor hun ronde. Vanaf 12.15 uur is het de beurt aan de 10 kilometer-lopers. Ook zij starten in drie groepen (12.15, 12.31 en 12.47 uur). Tot slot gaan om 14 uur de deelnemers aan de halve marathon aan hun afstand van 21 kilometer beginnen.

De wedstrijdroutes

De lopers van de 5 kilometer maken een ronde via de Chassésingel, Vredenburchsingel, Tramsingel, Nieuwe Prinsenkade, Markendaalseweg en Halstraat.

Voor de 10 km-deelnemers is een route uitgestippeld via de Keizerstraat, Fellenoordstraat richting Nijverheidssingel, om via een lus op de Nieuwe Prinsenkade over de Tramsingel, Weerijssingel, Bernardsingel, Vredenburchsingel, Chassésingel en Nassausingel over de Boschstraat, Kloosterplein en Halstraat te finishen.

De halvemarathon-lopers lopen het parcours van de 10 km twee maal, met in het midden een verbindingslus over de Prinsenkade en Markendaalseweg.

Gezelligheid onderweg

Naast de talloze Bredanaars die langs de route vanuit hun voortuinen of vanaf balkons de lopers aanmoedigen, heeft de organisatie van de Bredase Singelloop meer dan dertig bands, dj’s, dansgroepen en kapellen gestrikt om van het loopfestijn een feest te maken. Op de website van de Singelloop is te vinden op welke locaties zij alle deelnemers naar een topprestatie begeleiden.

Water en fruit voor deelnemers

Langs het parcours staan vrijwilligers klaar met sponzen en water om lopers bij te staan. Er zijn posten bij de start, Café Markhoek, Tramsingel/Nieuwe Prinsenkade, Vlaszak en na de finish. Op het Kasteelplein krijgen deelnemers die gefinisht zijn water uitgereikt. Ook wordt er fruit uitgedeeld na de finish.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Deelnemers aan een eerdere editie van de Singelloop in Breda. © Peter van Trijen/pix4profs

Familieloop

Net als voorgaande edities is er ook deze Singelloop oog voor de jeugd. De dagafsluiter is traditioneel de Familieloop met om 16.15 uur eerst de gezamenlijke warming-up door het Feestteam. Om 16.30 gaan de deelnemers aan de 800 meter van start en om 16.40 uur volgen de deelnemers aan de afstanden van 2200 en 3200 meter.

Groots onthaal

Elke deelnemer aan de Bredase Singelloop verdient een groots onthaal. Daarvoor is de Grote Markt ingericht als finishlocatie. Familie en vrienden kunnen hun sportieve bekenden daar onthalen met een warm applaus. Vanwege de drukte worden deelnemers die gefinisht zijn doorgesluisd richting het Kasteelplein waar ruimte is om bij te komen van de geleverde prestatie.

Meeting Point

Voor het eerst is er deze Bredase Singelloop niet alleen ruimte voor gezelligheid en ontmoeting op en rond de Grote Markt, ook het plein voor het Chassé Theater is ingericht als meeting point. Er is muziek, bezoekers kunnen er wat drinken en/of eten en er is informatie te vinden over het evenement.