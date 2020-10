Duizenden liters chemicaliën gevonden in loods in Breda, politie valt binnen

Steijn over tegengoals NAC: ‘Heeft niks met betaald voetbal te maken’

26 oktober Trainer Maurice Steijn zag zijn NAC maandagavond een pak slaag van jewelste krijgen in het bekertoernooi. Hij was hard in zijn oordeel: ,,Hoe wij die goals weggaven, dat heeft niks met betaald voetbal te maken.”