Duizenden kinderen meer in teststraten van GGD West-Brabant sinds heropening basisscholen

Diederik Gommers expert bij Avans College Tour met Covid-19 in de hoofdrol

9 maart BREDA - Diederik Gommers, hoofd van de Intensive Care van het ErasmusMC in Rotterdam, is één van de experts tijdens de vijfdelige College Tour over Covid-19 van Avans Hogeschool in Breda. Ook Sander Herfst en Marjolein Kikkert verzorgen een gastles, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen.