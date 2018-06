Triomf

Opkomst

Woordvoerster Clarinda Sinnige van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond spreekt van een succesvol eerste weekend. "Het weer hebben we natuurlijk enorm mee. Op zondag, toen Nederland tegen België speelde, waren de tribunes voor 85 procent gevuld. Zaterdag was de opkomst iets lager, zo'n 70 procent." Inmiddels zijn voor de doordeweekse wedstrijden in het tijdelijke stadion, dat plaatsbiedt aan een kleine 8.500 toeschouwers, 40 tot 60 procent van de beschikbaar tickets verkocht . Sinnige: "Voor komende zaterdag zijn vrijwel geen kaartjes meer te krijgen." De laatste wedstrijddag, zondag 1 juli, is nog niet uitverkocht.

Parkeerterrein

Volgens Bart van Pagée, die namens de gemeente Breda betrokken is bij de Champions Trophy, is de verkeersafwikkeling rond het toernooicomplex prima verlopen. "Het is natuurlijk afwachten of hetgeen je van te voren bedenkt, in de praktijk ook zo werkt. Maar dat is goed gegaan." Fans die met de auto komen, worden gedirigeerd naar het parkeerterrein bij de Houtakkerstraat. Daar is plek voor 1.800 voertuigen. "Dat parkeerterrein stond niet helemaal vol. Op zaterdag ging het om zo'n 1.400 auto's. We hoefden daarom niemand te verwijzen naar het tweede parkeerterrein, bij Breepark." Toeschouwers worden vanaf het parkeerterrein in enkele minuten met pendelbussen naar het hockeystadion gebracht.

Vanwege het mooie weer kwamen veel toeschouwers uit Breda en omgeving met de fiets naar BH & BC-terrein. Van Pagée: "Om die reden hebben hebben we zondag gezorgd voor een extra fietsenstalling."