Duizenden dahlia's in de week waarin geen corso is

ZUNDERT - Wie deze week een blik werpt op de dahliavelden in het Zundertse, krijgt bijna het idee dat het een doodgewone laatste week is voor het corso. Er wordt volop geplukt.

Je zou er bijna heimwee van krijgen. Daar staan ze: de plukkers van de buurtschappen. Alsof er niks aan de hand is, vullen ze krat na krat met dahliatoppen om ze af te leveren bij de loods van boomkweker Richard de Bie.

Vanouds hectisch

Even: ,,Is het als vanouds hectisch”, zegt Ludo Gommers van de Stichting Bloemencommissie Zundert. En dat: ,,Terwijl het deze maanden onwerkelijk rustig was.”

Gewoonlijk is het druk in de weken dat de dahlia's bloeien. In afwachting van het eigen corso worden velden leeggeplukt om de planten te stimuleren meer bloesem aan te maken. En om de kas te spekken. Want Zundert is hofleverancier van dahlia's voor heel wat corso's in binnen- en buitenland.

Inkomsten

Volledig scherm © Edine Wijnands Het is een handel waarmee jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 euro wordt verdiend voor de Zundertse buurtschappen. Inkomsten die het corso dit jaar ontbeert. Corona nekte immers niet alleen het eigen evenement, maar ook bloemenfestivals elders. ,,Er zijn nog wat corso's geweest die als alternatief bloementableaus maakten, in Spanje bijvoorbeeld, daar hebben we nog wat kistjes voor kunnen leveren.” Maar veel was het niet.

De Zundertse buurtschappen poten normaal jaarlijks tussen de 500.000 en 550.000 dahliaknollen. Dit jaar: ,,Is ongeveer de helft, zeg zo'n 275.000 knollen, de grond in gegaan.” Dit om ze volgend jaar opnieuw te kunnen gebruiken. Bovengronds verrotten ze. ,,Maar anders dan andere jaren zijn de bloemen die uit de knollen kwamen nauwelijks geplukt, maar vooral gemaaid.” Er was immers weinig vraag naar.

Droogdahlia's

Daar kwam een week of twee geleden verandering in. Een bedrijf uit Rijnsburg vroeg het Zundertse corso of zij ook dahlia's konden leveren om te drogen. ,,Die gedroogde bloemen zijn bedoeld voor de Aziatische markt", weet Gommers. ,,Als proef leveren we deze week een paar ladingen dahlia's. In totaal tien vrachtwagens. Bij elkaar levert het ons naar schatting zo'n 10.000 euro op.”

Zo heerst er alsnog bedrijvigheid op de dahliavelden. Wordt er volop geplukt. Al voelt dat raar. Want juist dit is de week dat de dahlia's zouden worden geoogst voor het eigen corso zondag.

Een paar kistjes bloemen deze week blijven in Zundert. Ze zijn voor de expositie in de oude Rabobank. Nog wat eigen dahlia's zijn voor het alternatieve kindercorso de derde zondag van september. De rest? Die staan in gedroogde vorm straks vooral in Aziatische huiskamers. Als stille getuige van een corso dat niet was.