Duizenden Bredanaars nog zonder huisarts: ‘Gemeente moet praktijken ondersteunen’

Breda pakt parkeer­frus­tra­tie aan: parkeerzo­nes gaan meer op elkaar lijken

BREDA - Driekwart van de bezwaren die in Breda worden gemaakt tegen een parkeerbon wordt gegrond verklaard omdat er bij het parkeren per ongeluk een verkeerd zonenummer was ingevoerd. Daarom wordt dit zonesysteem aangepast.

19 november