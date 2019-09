Duikteam ruimt Galderse Meren op: 'Het is bizar onder water’

VideoBREDA - Het lijkt zo op het eerste gezicht nog best netjes opgeruimd bij de Galderse Meren, maar schijn bedriegt. Er staan talloze vuilnisbakken op het strand, maar de grootste ervan blijken de meren zelf. Het duikteam van Dusky nam in het kader van World Cleanup Day eens een kijkje en schrok wat ze daar aantroffen.

,,We wilden eens een keer zoiets gaan doen en zagen dat World Cleanup Day eraan kwam”, legt voorzitter Pieter Hendriks uit. ,,Mooie timing, zo vlak na de zomer. Het is lekker weer, het is goed om hier nu zo bezig te zijn. Vanmorgen kwam hier de scouting die wat volle zakken afval ophaalden uit de bosjes, rond elf uur zijn wij het water ingegaan.”

Ze werden onaangenaam verrast. Troffen er een enorme puinhoop aan. ,,Het is echt een zooitje overal, het is bizar onder water. We hebben hier nu zo’n drie kwart uitgekamd”, wijst hij op een van de uitlopers van de meren, aan het ‘s zomers zo drukke strand. Ze haalden vooral veel glas, blikjes en chipzakken uit het water. ,,Gewoon erin gegooid, wat schandalig is. Of er gewoon ingewaaid. We konden het nu gewoon niet nauwkeurig doen, hebben vooral het grof vuil gepakt.”

Volledig scherm Ook in Breda werd er actief mee gedaan door de jeugd tijdens de World Clean Up Day. © Perry Roovers - MaRicMedia

Meer mankracht

Hij hoopt dan ook dat er volgend jaar meer duikers zich aanmelden, om zo met meer mankracht de Galderse Meren op te ruimen. Want wat hem betreft is een traditie geboren. ,,We zijn vandaag met tien man, maar je hebt eigenlijk veertig man nodig en meer dagen, vrees ik.”

Naast de opgezette tent op het strand ligt dan al zo’n tweehonderd kilo afval in vuilniszakken. Hele opvallende dingen zaten daar niet tussen, het merendeel is consumentenafval. Van tennisballen tot tampons. Van condooms tot usb-sticks.

Vuilniszak nauwelijks gevuld

Op het strand zelf jut Willemijn Tieleman uit Sint Willebrord naar afval. Ze is op dat moment de enige die bezig is, opvallend gekleed in een geel hesje. ,,Ik kom hier ‘s zomers vaak naar het strand. Het oogt hier altijd schoon, totdat je goed gaat kijken. Er liggen hier zoveel peuken, ik heb er echt al honderden in de vuilniszak.” Daarnaast vooral lipjes van blikjes, bierdorpjes.

,,Waardoor het lijkt alsof de vuilniszak nauwelijks gevuld is, het zijn vooral hele kleine dingetjes die in het zand of gras gedrukt zijn.” Ze verwondert zich met name over de hoeveelheid sigarettenpeuken en de bierdorpjes. ,,Kijk nou eens: er staat letterlijk iedere tien meter een vuilnisbak. Hoeveel moeite kost dat nou? Nu waait een groot deel het water in, het verbaast me niet dat het daar zo’n troep is.” Toch heeft ze het goed naar de zin. ,,Je bent lekker buiten aan het werken en je doet iets goeds.”

