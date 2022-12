Duiker inspecteert bodem Nieuwe Mark op zand, klei en stabiliteit

BREDA - Een duiker heeft donderdag gecontroleerd of de bodem van de Nieuwe Mark voldoende schoon is en of de damwanden nog intact zijn voordat de betonnen vloer in de rivier wordt aangelegd.

De duiker had het koud nadat hij een uur lang de bodem van de Nieuwe Mark had geïnspecteerd. ,,Het is zeker koud", riep hij vanachter het bouwhek. De uit Eindhoven afkomstige duiker moest kijken waar er nog hopen met zand of klei op de bodem lagen en of alles er nog stabiel uitzag.

Het overtollige zand wordt vervolgens afgegraven door een van de graafmachines. Er is bewust weer water in een deel van de bouwput gezet voor extra stabiliteit van de damwanden. Dat is als als aanvulling op de dikke, bruine pijpen, het stempelraam, die de damwanden op hun plek houden.

Aan de zijkant van de Nieuwe Mark is een werkvloer aangelegd. Dit pad vormt straks de basis van de lage kade die langs de Nieuweweg komt te liggen. Op de bodem van de rivier komt een betonnen vloer te liggen. Dat is nodig om de damwanden straks overeind te houden. Het onderwaterbeton wordt in het water gestort en moet daarna langzaam uitharden.

Een duiker heeft de bodem van de Nieuwe Mark geïnspecteerd. © Rob Musters