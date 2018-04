Duikbootpiloot worden.... In Breda kan het

BREDA - Piloot worden is een droom van menig kind. Maar de next step is binnen handbereik: duikbootpiloot. Varen en duiken bij de polen, in de Caraïben of andere toplocatie waar ook ter wereld. Duikbootfabrikant U-Boat Worx uit Breda is op zoek naar vier piloten. Al dertig kandidaten hebben zich gemeld.

Bij duikboten denk je aan Rotterdam of Den Helder. Toch ontwikkelt en verkoopt het bedrijf U-Boat Worx al sinds 2005 onderzeeboten aan superrijke particulieren, onderzoeksinstituten en de toerismesector vanuit een bedrijfshal aan de Oosterhoutseweg in Breda. ,,Inmiddels hebben we er 29 verkocht. Nou ja, ongeveer. Nummer 13 hebben we overgeslagen'', lacht directeur Maykel Hop. Het bedrijf doet ook het onderhoud van deze high-tech duikboten. Wereldwijd, maar thuis in Breda ook een jaarlijkse 'apk', want veiligheid staat altijd voorop. Een vlekkeloze reputatie kun je maar één keer verliezen.

Karakter

U-boat Worx zoekt mensen 'met karakter'. ,,Als piloot ben je verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus als de eigenaar iets wil wat niet veilig is, en rijken zijn niet altijd even aardig, moet je sterk in je schoenen staan. Anderzijds is het van belang om goed met mensen om te kunnen gaan'', legt Hop uit.

Voor de aankomende piloot is niet alleen spelevaren op de baren. ,,Omdat we steeds meer onderzeeboten verkopen, gaan we ons Field Operations Team van vier naar acht personen uitbreiden. We zoeken mensen met een technische mbo- of hbo-opleiding. Je moet ook onderdelen kunnen vervangen of meewerken in de hal in Breda om de nodige kennis op te doen.''

Volledig scherm Het neusje van de zalm is een C-Researcher 2-persoons die naar 3000 meter diepte kan. © Foto U-Boat Worx

De ervaring van Hop is dat eigenaren - van Oekraïners tot sjeiks en bedrijven - het liefst een piloot inhuren. ,,Soms voor een week. Maar ook wel eens dat je drie maanden op een superjacht verblijft van honderd miljoen met dertig man personeel en je mogelijk drie duiken maakt. Het gaat om mensen die zwemmen in het geld, maar weinig tijd hebben.''

Buitenland

De opleiding tot piloot duurt één intensieve maand. ,,Uiteindelijk ben je het visitekaartje voor ons bedrijf'', aldus de directeur. Naast eerder genoemde kwaliteiten moet de kandidaat goed Engels spreken, doelgericht zijn, representatief en flexibel. ,,Ongeveer de helft van je tijd ben je in het buitenland werkzaam.'' Hop verwacht meer dan vier mensen te kunnen plaatsen in een flexibele pool, omdat de verkoop blijft toenemen. Verdient dat nog wat? ,,Het salaris in het buitenland is hoog, in Nederland volgens de cao van kleinmetaal.''

Lees verder onder de video

Een onderzeeboot schaf je niet zomaar aan. De goedkoopste duikboot voor drie personen kost 1,8 miljoen euro. De duurste staat op 4,2 miljoen en is nu in aanbouw. Deze Cruise-sub 7 biedt een superdeluxe zetel aan zes passagiers en een piloot en kan tot 1140 meter duiken.

Dan heb je het over een ruit van acrylaat van 22 centimeter dik en een verbindingsstuk tussen de twee koepels van titanium. De stoelen kunnen inwendig roteren, zodat alle passagiers goed zicht hebben. Deze zeven-zitter komt op een jacht van een rijke familie te staan. Ook is gestart met drie sub 7 boten die tot driehonderd meter gaan. Deze komen op cruiseschepen. De gasten kunnen als extra service een 'duikje' maken.

Volledig scherm Een Cruise-Sub 7-persoons naar 1140 meter diep. Daarbij kunnen de interieurs in de bollen roteren zodat iedereen 'vooraan' kan zitten. © Foto U-Boat Worx

In de toekomst zijn duiken mogelijk tot een diepte van 2500 en zelfs 3000 meter. In die markt zit veel groei, denkt de directeur. De nieuwste rage is het beleven van een expeditie. ,,Een hele familie huren een schip en gaan een maandje een extreem luxe vakantie houden. Of mensen die zelf een schip afhuren voor honderdduizend euro per dag. Het gaat hen om unieke belevenissen.''