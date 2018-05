Duikboot Festival presenteert diverse line-up

Honderden bekeurin­gen voor hardrij­ders op Rat Verlegh­straat in Breda

15:34 BREDA - Bij drie snelheidscontroles van de politie in Breda zijn de afgelopen dagen honderden overtredingen geconstateerd. Van de in totaal 2481 voertuigen waren er 338 in overtreding. Dat meldt de politie.