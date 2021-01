Duikboot Festival Breda in een mum van tijd uitverkocht

video Auto dwars door bushokje, flinke schade in Breda

18:40 BREDA - Een auto is donderdagmiddag dwars door een bushokje gereden aan de Backer & Ruebweg in Breda. Dat gebeurde ter hoogte van het Spinveld. Het ongeluk zorgde voor flink wat schade. Het is niet bekend of de bestuurder gewond raakte.