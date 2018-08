Duikboot Festival blijkt waterdicht dansfestijn

Gratis ticket

Zo is er naast de techno van Aneta en De Sluwe Vos ook een hiphopstand. Verder is er veel geïnvesteerd in de aankleding van het festival. Zo staan er reusachtige lampenkappen die het evenemententerrein een Alice in Wonderland gevoel geven. Zeker wanneer de zon op rook van de rookmachines schijnt voelt het festival fabelachtig aan. Ook is er meer te doen dan swingen en eten alleen. Bezoekers kunnen beerpong spelen, bedmintonnen op een stel matrassen of turbo touwtje springen.

Hedonistische genot

Voor wie al dit hedonistische genot even teveel wordt zijn er de nonnen van 'Shit het even tegen'. Hier kunnen bezoekers in twee omgebouwde dixies biechten om en vergeving vragen. De charmant ogende non Elisabeth verklapt dat ze al behoorlijk wat ontboezemingen heeft aangehoord. ,,Vooral drankmisbruik, vreemdgaan en verhalen over geaardheid. Gisteren was er iemand die was de verjaardag van zijn moeder vergeten.''