Duel Right-Oh - Hoge Vucht gestaakt na vernielingen en vechtpartijen: één speler naar het ziekenhuis

updateBREDA - De voetbalwedstrijd tussen Right-Oh uit Geertruidenberg en SC Hoge Vucht in de vierde klasse C is gestaakt vanwege vechtpartijen en vernielingen. Hierbij is één speler gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om de topscorer van SC Hoge Vucht, Ibrahim Ikililou. Hij is naar het ziekenhuis met een slagaderlijke bloeding. Die liep de aanvaller volgens voorzitter Joop de Jongh van Right-Oh op nadat hij de glazen pui van de kantine probeerde in te trappen. Hasan Lammou, voorzitter van Hoge Vucht, bevestigt hij dat Ikililou nog steeds in het ziekenhuis ligt, maar dat zijn situatie stabiel is.

Voorzitters balen

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage laat weten dat de ongeregeldheden begonnen nadat er een rode kaart werd uitgedeeld. Vanwege hoog oplopende spanningen waren er meerdere politie-eenheden nodig om de boel weer rustig te krijgen. De Jongh van Right-Oh: ,,Er lopen daar een paar zeer opgewonden standjes in dat team. Gelukkig waren er een paar jongens van SC Hoge Vucht die wel hun verstand gebruikten en de boel susten.”

Voorzitter van SC Hoge Vucht, Hasan Lammou, baalt eveneens van het zoveelste incident rondom zijn team. Volgens hem was het een sportieve wedstrijd totdat de keeper van SC Hoge Vucht rood kreeg. Dat was het gevolg van natrappen. ,,Een aantal mensen achter de goal vond het toen nodig om een paar spelers te beledigen.” Volgens Lammou heeft de politie inmiddels twee verdachten op het oog en is hij van plan om binnenkort ook aangifte te doen bij discriminatieplatform Radar.

Quote We vinden het vreselijk wat er gebeurd is Joop de Jongh, Right-Oh

Racistische opmerking

Volgens Uytdehage hebben beide teams aangiftes ingediend. SC Hoge Vucht, het voormalige Barça deed dit vanwege racistische en/of beledigende teksten die werden geroepen vanuit het publiek. De Jongh erkent dat er een racistische opmerking is gemaakt door iemand uit die geen lid is van Right-Oh. Volgens de voetbalvoorzitter is zijn club juist erg tolerant en een thuis voor veel Somalische en Syrische voetballers uit de omgeving. ,,We vinden het vreselijk wat er gebeurd is. We zijn een nette club en zitten hier echt niet op te wachten.”

Right-Oh stapte naar de politie vanwege een aantal vernielde ramen. Politiewoordvoerder Uytdehage bevestigt dat de agenten een verdachte persoon op het oog hebben en dat die binnenkort wordt uitgenodigd op het bureau.

Er circuleert al bewijs in de vorm van een video op WhatsApp. Op beelden is te zien is dat een speler van Hoge Vucht wordt behandeld aan een wond aan zijn been. Daarna probeert een andere speler een vuilnisbak richting de kantine te gooien, maar dit wordt voorkomen door een teamgenoot van Hoge Vucht.

Laatste waarschuwing