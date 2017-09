Dubbele komkommeroogst dankzij ledlicht in Prinsenbeekse kwekerij

PRINSENBEEK - Kwekerij Verhoeven in Prinsenbeek is het eerste snackkomkommerbedrijf ter wereld waar zó veel planten volledig onder ledverlichting groeien. Na twee jaar voorbereiding en een miljoeneninvestering gingen een kleine twee weken geleden de lampen aan boven twee van de vier hectare.

Het is een indrukwekkend gezicht, die oase van groen onder roze-paarse 'designlichtjes'. Een vrijwel steriele omgeving, zo lijkt het. Personeel én gasten dragen beschermende kleding en haarnetjes. Zowel in de kas als in de verpakkingsruimte, waar tientallen medewerkers de snoepkomkommers in emmertjes steken.

Het zijn komkommertjes van 40 gram en sinds kort ook van 15 gram, met verschillende merknamen in uiteenlopende verpakkingen, afhankelijk van de supermarktketen die ze afneemt.

,,Er zijn meer bedrijven met ledverlichting'', legt Ad Verhoeven uit. ,,Maar wij zijn de eerste die volledig over is, dus helemaal werkt zonder traditionele lampen.'' Hiermee werken ze in Prinsenbeek niet alleen duurzaam - ledlampen zijn energiezuiniger -maar krijgen ze ook meer grip op de productie. Het doel is om 52 weken per jaar dezelfde hoeveelheid en kwaliteit product te kunnen bieden aan de afnemers. ,,Om ook in de winter te kunnen leveren, hadden we altijd contractteelt in Spanje. Die kunnen we nu gaan afbouwen.''

Ledverlichting

De ledverlichting werkt 18 uur per dag, meer of minder intensief. ,,We halen alle pieken en dalen in het weer eruit. Als de zon gaat schijnen, gaan de lampen uit. In de zomer willen we de planten er 's morgens alvast mee 'wakker schudden'.''

Alles werkt computergestuurd. In het voorjaar is al een test uitgevoerd, nu komt het aan op het laatste inregelen. Het hele traject van berekeningen heeft de kwekerij zelf uitgevoerd. ,,Omdat je één van de eersten bent, moet je veel zelf uitzoeken. Dat gebeurde samen met Philips, dat het project vanaf het allereerste begin begeleidt. Samen zijn we bijvoorbeeld op het idee gekomen om de lampen aan een hijssysteem te hangen. Om ze op de juiste afstand van het gewas te kunnen brengen, zodat het nog beter groeit.''

Voordelen

Led heeft vooral voordelen, schetst de Prinsenbeekse kweker. Het is efficiënter dan normale verlichting. ,,Er gaat geen straaltje verloren. En door het lagere energieverbruik komt er 40 procent minder warmte vrij, waardoor het klimaat in de kas veel beter is te sturen.'' De elektriciteit wekt het bedrijf zelf op, via warmtekrachtkoppeling. Ledverlichting gaat ook nog relatief lang mee, tien jaar. ,,Nadeel is wel dat de gigantische investering aan het begin plaatsvindt en er mag natuurlijk niets misgaan.''

Na al het voorbereidende werk is het project uiteindelijk in drie maanden gerealiseerd. Een flinke klus, met alleen al dertien kilometer aan stalen ophangmaterialen en elektriciteitskabels en 8.100 ledmodules met elk 180 lampjes.

Maar het werkt, aldus de trotse teler. ,,Toen het licht één dag aan was, zagen we het al aan de kleur en de bloemen. Komkommer reageert heel dankbaar op licht.''

Door het aantal lichturen te vergroten en schommelingen in het licht te voorkomen, verwacht Verhoeven het komende jaar zijn productie in Prinsenbeek te verdubbelen tot tussen de 40 en 50 miljoen stuks. En de smaak? ,,Daar verandert helemaal niets aan.''