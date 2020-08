Dubbel gevoel recreatiesector: ‘Zeven zomerweken volgeboekt in plaats van vier maakt jaar niet goed’

Edward Nederend, manager van de Flaasbloem in Chaam, noemt de zomer zelfs boven verwachting. ,,Normaal zitten we in de zomervakantie vier weken volgeboekt, dat waren er nu wel zeven. Veel meer mensen vierden hun vakantie in Nederland, dat merkten we duidelijk. Dat was beter dan andere jaren, net als de omzet van de horeca. Gelukkig, want Pasen, Pinksteren en Hemelvaart gingen helemaal aan ons voorbij. Maar het kamperen en de bungalows liepen in de zomer meer dan goed. Het weer was ook nog eens prima, dus we hadden voornamelijk tevreden gasten.”