Dubbel feest in Ulvenhout in het weekend van 4 en 5 mei

ULVENHOUT - Volop feest in het weekend van 4 en 5 mei in Ulvenhout nu twee plaatselijke organisaties de handen ineen hebben geslagen. Een muzikaal programma in combinatie met de traditionele voorjaarsmarkt.

De plaatselijke ondernemersvereniging en de stichting Ulvenhout Leeft: twee organisaties die de nodige sjeu geven aan het dorp. Ulvenhout Leeft is zes jaar geleden van start gegaan om de jaarlijkse feesten rond de kermis voort te zetten. Inmiddels organiseert de club elk jaar tal van activiteiten.

Meer dan honderd vrijwilligers

Zoals het Halloweenfeest en spooktocht bij Jeugdland, een zeskamp, de kermisfeesten en businessborrels. “Maar ook zorgen we voor het opbouwen van de kerststal”, zegt Mark Vissers namens Ulvenhout Leeft. “Inmiddels hebben we meer dan honderd vrijwilligers aan ons weten te binden. Zowel autochtone Ulvenhouters als mensen die nog niet zo lang in het dorp wonen. Het is een mooie mix van oud en nieuw.”

De stichting had haar vijfjarige bestaan al in 2018 willen vieren, maar dat werd een jaartje uitgesteld. De Ulvenhoutse ondernemers organiseren elk jaar een grote voorjaarsmarkt. Beide clubs kwamen met elkaar in contact en bedachten dat het leuk zou zijn om het feest van Ulvenhout Leeft te koppelen aan de voorjaarsmarkt en dus samen op te trekken.

Lekkere jazzmuziek

Gekozen is voor het eerste weekend van mei. De markt – een van de grootste in de regio - is op zondag van 11.00 tot 17.00 uur en telt 150 kramen. “We hebben Yezz! That’s swing weten te strikken die een New Orleans Streetparade verzorgt. Op verschillende plekken op de markt zullen zij lekkere jazzmuziek ten gehore brengen ”, zegt Jos Sprangers namens de ondernemers.

Volledig scherm Trombonist Steve Yocum van Yezz! That’s swing © Jos Sprangers Fotografie

Bij De Pekhoeve staat de tent van Ulvenhout Leeft, waar om 11.00 uur harmonie Constantia het muzikale spits afbijt met een koffieconcert. Tot ’s avonds zijn er doorlopend optredens (gratis toegang) van artiesten als Tommy Lips, Mark van Overveld, Edrie Antonissen, Roger van Meer en The Wall of Dance. Om 16.00 uur is er een optreden van de vermaarde The Amazing Jazzband, waar de plaatselijke ondernemers voor in de buidel hebben getast. Bij De Pekhoeve kan de jeugd zich vermaken met een zeepvoetbaltoernooi en een springkussen.

Feesttent

Maar er is meer te beleven dat weekend in Ulvenhout. Op zaterdagavond 4 mei barst om 21.00 uur in de feesttent bij De Pekhoeve het lustrumfestival van Ulvenhout Leeft los. Met optredens van Corry Konings en Henk Dissel en de ‘Q-Music Foute Party’. Het feest duurt tot 01.00 uur en kaarten à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via www.ulvenhoutleeft.nl. Er is plek voor zevenhonderd bezoekers.



Op de dag van de Dodenherdenking

Het festival vindt plaats op de dag van de Dodenherdenking. Het plaatselijke comité Dodenherdenking heeft Ulvenhout Leeft per brief laten weten een feest op 4 mei eigenlijk ‘niet gepast’ te vinden. Toch wil het comité het initiatief niet afvallen. “Omdat er maatregelen zijn genomen om het jaarlijkse programma van de dodenherdenking niet te verstoren”, schrijft het comité in zijn brief.

Mark Vissers van Ulvenhout Leeft benadrukt dat daar gehoor aan is gegeven. “Er is afgesproken dat er tussen 18.30 uur en 21.00 uur geen muziek te horen zal zijn. En het soundchecken gebeurt ’s middags.”