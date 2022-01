Dry January, of ander goed voornemen gemaakt voor '22? Laat het ons weten

BN DeStem is op zoek naar lezers die meedoen aan Dry January en er zelfs een Dry '22 van willen maken. Meer nog: we zijn op zoek naar lezers die zich iets hebben voorgenomen voor 2022: geen alcohol, geen suiker, afvallen, meer sporten, geen social media, noem maar op.



Over de leukste, spannendste, meest bijzondere challenges schrijven we een verhaal. Maar dat niet alleen. We willen diegenen ook volgen. Want een goed voornemen maken is niet zo moeilijk, een maand volhouden gaat misschien ook nog wel, maar hoe is dat over een maand of zes, of over een jaar?



Durf je het aan om je goede voornemen met iedereen te delen? Laat het ons weten en misschien gaan wij jou komend jaar volgen (vul bij onderwerp in: ‘Dry January’).