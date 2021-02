Drukte op Grote Markt in Breda: politie grijpt in

Debat over noordelij­ke rondweg Breda krijgt vaart: ‘Doorrijden! Het moet geen links kriebelver­haal worden’

12:13 BREDA - Het ‘helen’ van de stad is een belangrijke reden waarom de noordelijke rondweg in Breda voor 630 miljoen euro moet worden ondertunneld. Dat klinkt heel sociaal, maar in de gemeenteraad wordt ook gehamerd op meer realisme: ‘Het wordt een beetje een links kriebelverhaal. Het hoofddoel is doorrijden.’