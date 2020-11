Drukke week voor Bredase Boa's: 25 coronabekeuringen in een week

Video Eis 20 jaar cel en tbs tegen Janie H.: ‘Je mag blij zijn als je eigen hond op je begrafenis komt!’

9:09 BREDA - Janie H. zou 20 jaar de cel in moeten. Ook is tbs noodzakelijk. Dat eiste officier van justitie Kristel Simpelaar vrijdag tegen de man die wordt verdachte van het in brand steken van Ger van Zundert in zijn garage in de Bredase wijk Tuinzigt.