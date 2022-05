Drukke inloop Backer en Rueb (500 woningen): Amvest pakt uit met zwevend dakcomplex

Boeiende construc­tie Bre­da-Noord: sociale huurwonin­gen d'r bij, maar hoeveel­heid sociale huur stijgt niet

BREDA - In de Bernard de Wildestraat in Breda worden maximaal 250 nieuwe appartementen gebouwd. Dertig procent daarvan bestaat uit sociale huur. Toch neemt de hoeveelheid sociale huurwoningen in de Hoge Vucht niet toe. Dat kan dankzij een speciale constructie.

27 mei