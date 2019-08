Druk op stadiondak neemt toe, maar NAC vreest niet voor Alkmaars scenario

BREDA - Ondanks de extra belasting op het dak van het Rat Verlegh Stadion, vreest NAC niet voor een Alkmaars scenario. Daar stortte dit weekend een deel van het dak van het AZ-stadion in. Net als in Alkmaar liggen in Breda zonnepanelen op de overkapping, waar binnenkort nog twee videoschermen aan worden gehangen.

De constructie van het dak van het Rat Verlegh Stadion is vorig jaar nog compleet gecontroleerd. Dat was nodig om een vergunning te krijgen voor het bevestigen van de 1.944 zonnepanelen. Uit het onderzoek bleek dat de constructie wat verstevigd moest worden. Dat is toen ook gebeurd.

Nu NAC in november twee grote videoschermen aan de korte zijdes wil hangen, moet het dak opnieuw onder de loep worden genomen. ,,Voor die gedeelten moet je weten of het dak die extra belasting kan dragen”, zegt NAC-woordvoerster Beau Lemmens. ,,Dat is ook nodig om een bouwvergunning te krijgen. Maar het is niet zo dat we nu alles weer gaan nalopen.”

Vers inspectierapport

De problemen in Alkmaar zijn voor NAC geen reden om extra onderzoek te doen, aangezien het inspectierapport nog vers is. ,,We laten de controle van de constructie aan de korte zijdes opnieuw over aan dezelfde partijen die de veiligheid vorig jaar onderzochten.”