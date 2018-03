Drugsresten in Brabantse mais

BAARLE-NASSAU - Criminelen mengen chemisch drugsafval met mest die over het Brabantse platteland gaat. In mais worden sporen speed en mdma gevonden. Overheden doen een beroep op alle Brabanders om scherp op te letten.

Giermest ruik je goed, en als die is vermengd met afval uit de productie van synthetische drugs, is het nog een graadje erger.

Kattenpis

,,De een ruikt kattenpis, de ander heeft het over venkel of anijs. Maar er hangt onmiskenbaar een afwijkend, chemisch geurtje aan", verklaart provinciewoordvoerder Jean-Louis Kop de gezamenlijke actie van Brabant en de voedselwaakhond NVWA. Die vragen burgers hun neus op te steken en de MilieuKlachtenCommissie te waarschuwen als ze het niet vertrouwen.

'Steeds gekker'

Juist nu de mesttijd is aangebroken. ,,Want het wordt steeds gekker. We vinden overal chemische troep. In vaten langs de weg, het rioolwater, maar dus ook in de voedselketen."

Recent waren er twee grootschalige gevallen van drugsafval die werd teruggevonden in gierkelders op boerderijen te Baarle-Nassau en Someren. Dat was eind 2016 en begin 2017. Met name in Baarle-Nassau roken omwonenden al geruime tijd letterlijk penetrante onraad en maakten daarvan melding.

Mais

Later troffen inspectie zelfs resten MDMA en speed (amfetamine) aan in de maisplanten die bij deze boerenbedrijven groeide op het land waar vervuilde mest werd uitgereden. Volgens de warenautoriteit NVWA waren de gemeten concentraties dermate laag dat er geen gevaar was voor de koeien waarvoor deze mais werd geteeld of de volksgezondheid.

,,Als koeien van deze mais hebben gegeten, is daarvan niks terug te vinden in de melk. Maar het moet echt niet gekker worden. Bedreigende situaties zijn zeker niet uitgesloten. We hebben sterk de indruk dat dit soort criminele lozingen toenemen", aldus Kop namens gedeputeerde staten van Noord-Brabant.

Koploper

In Baarle-Nassau werd tot tweemaal toe met drugsafval gevulde mestputten opgeruimd aan de Nijhoven. In hetzelfde grensdorp werd omstreeks die tijd een groot drugslab bij een boerderij ontmanteld. Daar verdween de criminele rotzooi rechtstreeks in het riool. De waterzuivering werd er voor 80.000 euro aan gemeenschapsgeld gereinigd.

Brabantse opsporingsinstanties vinden dit soort vloeibare synthetische resten al jaren ook in wasstraten of in vaten die in gehuurde panden of de natuur worden achtergelaten. Alleen al in deze provincie, de koploper, betreft het tientallen dumpingen per jaar.