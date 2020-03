Drugspand in woonwijk Raamsdonksveer drie maanden dicht

De woning in Raamsdonksveer waar de politie vrijdag honderden XTC-pillen en een ontmantelde hennepkwekerij aantrof, blijft op last van de gemeente Geertruidenberg drie maanden op slot.

Volledig scherm De bewuste drugswoning aan de Van Wijngaardenstraat waar de politie vrijdagmiddag urenlang onderzoek deed, blijft drie maanden dicht © Wijngaardenstraat

Het huis werd vrijdagavond direct verzegeld. De gemeente liet dezelfde avond nog een brief uitgaan in de buurt waarin werd uitgelegd wat er aan de hand was. Aanleiding voor de huiszoeking in de woning aan de Van Wijngaardenstraat was een drugsdumping eerder op de dag. Agenten kregen vrijdagmiddag een tip over een dumping vanuit een auto aan de Polanenweg in Waspik. Bij knooppunt Hooipolder wordt de bestuurder aan de kant gezet, er blijken hennepresten in de auto te liggen.

Libidopillen

Later op de dag wordt de de woning van de verdachte aan de Van Wijngaardenstraat doorzocht. Agenten treffen daar naast de XTC-pillen en de ontmantelde hennepkwekerij ook een paar libido verhogende pillen aan, ruim 1,5 liter hennepolie en MDMA dat gebruikt wordt voor de produktie van XTC. De man die vast zit wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens buurtbewoners was de man (‘hij was altijd uiterst vriendelijk als we hem zagen’) maar zelden thuis. Ook werd al eens geklaagd over een wietlucht rond de woning. Anderhalf jaar geleden deed de politie ook al eens een inval in de woning op verdenking van hennepteelt.

‘Ernst rechtvaardigt directe sluiting ’