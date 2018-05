Drugsluik nieuw in strijd tegen drugsdumpers

Coalitie wil Breda naar een 'volgend niveau' tillen

29 mei BREDA - "We durven scherpe keuzes te maken en daar gaan we ook echt mee aan de slag. Daarmee tonen we ook de liefde voor de mensen in de stad, waarbij we Breda naar een volgend niveau willen tillen," zo verklaarde VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen dinsdagavond de titel 'Lef en Liefde' van het Bredase bestuursakkoord.