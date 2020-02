Drugskoerier die smokkelde voor doodzieke moeder gepakt bij Hazeldonk: eis 4,5 jaar cel

BREDA – Spartak C. (29) uit Antwerpen zat met een doodzieke moeder die haar operatie niet kon betalen. Zelf had hij ook geen werk meer. Het aanbod dat hij 2000 euro zou krijgen voor een ritje op en neer naar Den Haag, kwam dus als geroepen. Hij moest daar alleen wel 14 kilo coke ophalen.

Spartak C. werd op 5 september vorig jaar op de A16 bij Hazeldonk gepakt. De politie onderzocht z’n auto en vond in een verborgen ruimte in de Twingo veertien blokken cocaïne. ,,Daar helpt u uw moeder niet mee, nu u vast zit’’, zei de rechter cynisch. ,,Was niet zo’n slimme actie.’’

Spartak C. beantwoordde de opmerking niet. Ook niet toen de rechter toevoegde dat op het bezit van zo veel coke al snel dertig maanden cel staat. ,,En als het om uitvoer gaat, hebben we het over minimaal 48 maanden.’’

Het verhaal van C. is wel raar. Hij is een hoogopgeleide jongen van 29. In Albanië zou hij 17.000 euro schuld hebben opgebouwd vanwege de verzorging van zijn moeder. C. vertelde niets over z’n opdrachtgevers, behalve dat hij ze niet kende.

Officier van justitie Anita Gaillard-Beugeling denkt dat C. niet de hele waarheid vertelde. ,,Waarom zou iemand die hem niet kent hem vertrouwen met een lading met een waarde van zo’n half miljoen. En het was allemaal zo professioneel.’’ Dit was geen eenmalig ritje, lijkt de officier te denken, al kan ze dat niet bewijzen. Zij eiste een celstraf van 54 maanden, vierenhalf jaar.

Advocaat Haroon Raza van C. pleitte voor een veel lagere straf, maar vooral wilde hij vrijspraak, omdat zijn cliënt niet zou hebben geweten dat het om cocaïne ging.