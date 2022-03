Drugskoerier die heroïne vervoerde ter waarde van 200.000 euro, ruim drie jaar de cel in

Noodopvang Oekraïense vluchtelin­gen in Molenschot, Baar­le-Nas­sau en Geertrui­den­berg

RIJEN/GEERTRUIDENBERG - In de vakantieparken van Capfun in Molenschot en Baarle-Nassau worden mogelijk al dit weekend ruim honderd Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De parken stellen ieder 10 chalets ter beschikking voor circa 110 personen. In Geertruidenberg start de opvang van 75 vluchtelingen in voormalig theater De Schattelijn vanaf maandag.

16:00