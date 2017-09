Drugshandel in Breda vaker vanuit woning en onder de radar

BREDA - De drugshandel in Breda begeeft zich steeds vaker onder de radar, uit het zicht van de autoriteiten. De handel gebeurt meer op bestelling en vaker vanuit de woning. Het is een trend die te maken heeft met het wegdrukken van het dealen op straat, uit het Valkenberg, het stationsgebied en andere plekken in de stad.

Meer toezicht en camera's, gebiedsverboden en een persoonsgerichte aanpak van drugsgebruikers. Het afgelopen jaar is daar na het schoonvegen van de omgeving van daklozenopvang 't IJ aan de Slingerweg (nu Doorstroomvoorziening), waar drugshandel en prostitutie floreerden, vol op ingezet.

De 'ketenaanpak', met een grote rol ook voor de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO), heeft tot resultaat geleid, verklaarde veiligheidsman Frank Ewals van de gemeente donderdagmiddag tijdens een sessie met raadsleden. ,,Het is een stuk rustiger, een aantal gebruikers zien we niet meer.'' Soms duikt een nieuwe dealer op, van buiten de stad. ,,Maar het blijft een vrij beperkte groep.''

Beslotenheid

Probleem is nu wel dat de drugshandel zich steeds vaker lijkt te verplaatsen naar de beslotenheid van een woning of flat. Drugs worden ook vaker op bestelling geleverd: 'slim mobiel-dealen', met loopjongens en auto's. Ewals: ,,Ze gaan het nu zo organiseren dat ze onder de radar blijven.'' Voorbeelden zijn het wooncomplex hoek Van Coothplein/Markendaalseweg en een pand in de Keizerstraat waar recent overlast was. In het wooncomplex, waar tijdelijk een beveiligingsbedrijf is ingezet, kwam het vorig jaar nog tot een huisuitzetting van een dealer, na een lang traject. Fractievoorzitter Peter Elbertse (Elbertse/Groeneweg): ,,Maar de problemen zijn weer terug. En het is bekend, maar iedereen staat machteloos.'' Het kordate optreden in het Valkenberg staat wat Elbertse betreft in schril contrast met bewoners die in angst leven. ,,Het zit veel meer ondergronds.''

Overleg

De politie staat in contact met de woningcorporatie, binnenkort is er een bewonersbijeenkomst. Een politiechef over handhaving: ,,Maar we kunnen niet zomaar even ergens binnen kijken, dan moeten er feiten zijn.'' Fractievoorzitter Yvonne de Heer (Trots/Opa) zei bezorgd te zijn over dealen in wijk Heusdenhout, haar collega Jos Koniuszek (GroenLinks) over hardnekkig dealen op de Haagdijk, waar niet zolang geleden nog een mobiele camera is geplaatst. Ewals: ,,We kunnen het drugsprobleem niet oplossen voor de stad, maar we willen niet dat het zich ergens concentreert. Daar wordt behoorlijk op gedrukt.''