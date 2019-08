Drugsdumpingen steeds ‘creatiever’: afval lozen vanuit een rijdende auto in de regen

Dat schrijft het Bredase college van B&W in antwoorden op vragen die burgerraadslid Bart Lauwen van D66 had gesteld over drugsdumpingen. De aanleiding daarvoor was de vondst begin juli van een vrachtwagen vol vaten drugsafval aan de Rithseweg. In 2018 zijn volgens het college tien dumpingen van afval van synthetische drugs (xtc, amfetamine) in Breda geteld.

Stijgende lijn

Het totale aantal meldingen over drugs- en hennepafval bij de melddesk van de gemeente Breda bedroeg vorig jaar 105. Het kan daarbij gaan om meerdere meldingen over één dumping maar ook over materialen (hardware) die zijn gebruikt bij de productie van drugs. In 2015 ging het nog om 67 meldingen. Sindsdien is een stijgende lijn te zien.

Volgens het college is de laatste jaren een zeker geografische verschuiving te zien van productie en dumping van synthetische drugs. Waar voorheen Midden-Brabant het epicentrum leek, is de laatste tijd een toename meer richting de Baronie van Breda te zien.

Rijdend busje

‘Daarnaast zien we in het beeld van dit jaar dat we veel labs en opslaglocaties aantreffen en verhoudingsgewijs minder dumpingen’, aldus het college. “Dat laatste kan er op duiden dat dumpingen minder opvallend gedaan worden, zoals vaten leeg laten lopen vanuit een rijdend busje tijdens een regenbui”, aldus een woordvoerster van de gemeente in een toelichting.

Het werkelijke aantal dumpingen van drugsafval is overigens groter dan het aantal meldingen dat bij de desk van de gemeente binnenkomt. ‘Niet alle dumpingen, vooral bij hennepteelt, worden gemeld’, aldus het college.

Drugs in mest

Bij de bestrijding van de drugscriminaliteit is het volgens het college niet alleen van belang de criminelen en de drugsfabriekjes op te sporen maar ook om zoveel mogelijk barrières op werpen. Criminelen zoeken voortdurend naar locaties voor productie of opslag en proberen daarbij anderen voor hun karretje te spannen, bijvoorbeeld door drugsafval te vermengen met mest en dat over het land uit te laten rijden.

Breda voert daarom verschillende acties uit. Zo worden er in het buitengebied bijeenkomsten belegd samen met onder meer politie en Staatsbosbeheer om aan bewoners, boeren en pandeigenaren uit te leggen hoe ze kunnen herkennen als er sprake zou kunnen zijn van ondermijnende criminaliteit.